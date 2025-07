Les entreprises suisses se méfient des Etats-Unis (sondage)

Les dirigeants des entreprises suisses tendent à prendre leurs distances face aux Etats-Unis, révèle l'enquête Swiss Managers Survey publiée dimanche. Un 'changement de perspective' s'observe, au profit de l'UE notamment.

'Les managers suisses réajustent leur boussole et s'ouvrent davantage vers l'Union européenne (UE) et l'Asie du Sud-Est', montre le sondage réalisé en mai auprès de 280 managers de toutes les régions linguistiques du pays par la Haute Ecole zurichoise des sciences appliques (ZHAW), la Haute Ecole Arc (HE-Arc) et l'Ecole universitaire de Suisse italienne (SUPSI).

Les entreprises interrogées ont commencé à réduire leur dépendance vis-à-vis des Etats-Unis ou 'examinent activement' l'opportunité de le faire. Cette tendance concerne les marchandises mais aussi, de plus en plus, les services.

En toile de fond de cette évolution, la hausse des droits de douane américains.

/ATS