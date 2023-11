Les honneurs militaires pour l'arrivée d'Emmanuel Macron à Berne

Le président français Emmanuel Macron, en visite d'Etat en Suisse, a été accueilli avec les honneurs militaires mercredi sur la place fédérale à Berne. Accompagné du président de la Confédération Alain Berset, il a salué la foule présente sur place.

Le chef d'Etat français et Alain Berset, ainsi que leurs deux épouses, ont pris le temps de saluer tous les membres du Conseil fédéral, ainsi que les délégations devant le Palais fédéral. Les deux présidents ont ensuite défilé sur le tapis rouge de la place fédérale, avant de passer la troupe en revue.

Environ un millier de curieux s'étaient rassemblés pour pouvoir apercevoir le couple présidentiel, a constaté un journaliste de Keystone-ATS. De nombreuses personnes présentes s'exprimaient en français. Certains avaient apporté de petits drapeaux tricolores.

Après l'accueil officiel et les deux hymnes nationaux, les deux couples présidentiels ont pris un bain de foule, accompagnés par la fanfare de l'armée et leur personnel de sécurité. Ils ont échangé avec les personnes présentes, serré de nombreuses mains et même pris la pose pour des selfies. Aucun débordement n'a été constaté.

Le Palais fédéral était décoré de tous les drapeaux cantonaux. Sur la place fédérale, flottaient les drapeaux suisses et français, ainsi que celui de l'Union européenne (UE). De nombreux policiers assuraient la sécurité.

/ATS