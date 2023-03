Les investissements dans le gaz « fatals pour le climat » (expert)

Les investissements réalisés dans les infrastructures gazières en raison de la guerre en Ukraine sont problématiques, selon le climatologue suisse Andreas Fischlin. 'C'est peut-être temporaire, mais il s'agit de mauvais investissements', dit-il samedi dans la presse.

Les infrastructures existantes ne permettent déjà plus d'atteindre les objectifs climatiques de l'accord de Paris sur le climat, argumente le vice-président du groupe de travail sur les conséquences du changement climatique au sein du GIEC. 'C'est fatal pour le climat', renchérit-il dans les titres alémaniques du groupe Tamedia.

'Les Etats signataires de l'accord de Paris sur le climat devraient en fait entreprendre tout ce qui est faisable dans les prochaines années pour que les émissions diminuent enfin dans leur ensemble. La fenêtre d'opportunité pour agir se referme peu à peu', prévient-il.

Les émissions mondiales devraient baisser à partir de 2025 au plus tard, faute de quoi il sera généralement difficile d'atteindre les objectifs climatiques. 'Si l'on ajoute à cela le fait qu'il sera alors encore plus difficile pour les Etats plus pauvres de se développer', poursuit M. Fischlin, 'les dommages causés par des événements extrêmes toujours plus fréquents affaiblissent tellement ces pays que tôt ou tard, le développement économique sera impossible'.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) présentera lundi à Interlaken (BE) son dernier rapport de synthèse, dans lequel les causes et les conséquences drastiques du réchauffement de la planète, ainsi que les mesures que l'humanité peut prendre pour y remédier sont résumées.

/ATS