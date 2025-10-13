Les jeunes Suisses restent plus longtemps chez leurs parents

Les jeunes Suisses vivent un peu plus longtemps chez leurs parents qu'il y a 20 ans. A l'âge de 23 ans, la moitié de la population a quitté le foyer parental. Pour leurs aînés, il fallait deux ans de moins, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Pour cette étude, les chercheurs de l'OFS ont comparé les personnes nées entre 1988 et 2007 et celles nées entre 1968 et 1987. Outre l'âge, le sexe joue aussi un rôle important. Il faut un an et demi de moins pour que la moitié des femmes ait quitté le domicile parental. D'autres facteurs entrent en compte, dont le niveau de formation, la région linguistique et l'état civil.

La plupart des jeunes quittent le nid entre 20 et 30 ans. Selon l'OFS, une personne est considérée comme ayant quitté le foyer parental lorsqu'elle ne vit plus avec ses parents quatre jours ou plus par semaine, indépendamment de son lieu de résidence principal enregistré.

/ATS