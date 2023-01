Les ours de Berne se montrent pleins d'entrain

Les températures élevées des dernières semaines rendent les ours du parc de Berne pleins d'entrain. Les animaux mettent plus fréquemment qu'à l'accoutumée le nez hors de leur tanière pour se dégourdir les pattes.

Peter Schlup, le responsable du parc bernois, a indiqué jeudi dans une vidéo du diffuseur 'BärnToday', que les ours, en raison des températures élevées, sortaient plus souvent de leur abri pour s'afficher au grand jour. Il ne s'agit cependant pas d'un comportement qui s'écarte de la norme, a-t-il relevé.

Les animaux qui vivent sous nos latitudes sont habitués aux variations de température et s'en accommodent très bien, a précisé une porte-parole du parc à l'agence de presse Keystone-ATS. Les ours du parc de Berne n'hibernent pas vraiment. Durant l'hiver, ils somnolent et se réveillent de temps à autre.

Les ours du parc animalier de Goldau, dans le canton de Schwytz, font également preuve d'une activité inhabituelle. Les marmottes, en revanche, ne se montrent pas affectées par la météo. Elles entrent en hibernation en septembre et octobre et dorment ensuite profondément jusqu'au printemps, qu'importent les températures.

/ATS