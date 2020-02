Les pompiers sauvent un âne tombé dans la rivière en Valais

Sauvetage peu banal pour les pompiers de Sion vendredi soir: cinq d'entre eux ont sorti de la rivière un âne à Bramois. 'Il nous a fallu près de deux heures pour ramener Kiki, qui pèse plus de 200 kg, sur le pont qui enjambe la Borgne', a déclaré leur chef.

'C’est l’intervention la plus improbable que j’ai eu à mener en 20 ans de carrière comme sapeur-pompier', déclare au Nouvelliste le premier lieutenant Steve Riquen. Un enfant qui traversait le pont a donné l’alerte à 18h45, signalant qu’un âne se trouvait coincé dans les eaux froides, précise la police cantonale qui a confirmé à Keystone-ATS samedi l'information du quotidien valaisan.

Après avoir évalué la situation, les pompiers ont décidé d’engager un camion muni à l’arrière d’une grue et de son bras élévateur. 'Nous avons aussi pu aller chercher un harnais habituellement utilisé par Air Glaciers pour sortir des animaux qui ont déroché', précise le premier lieutenant. L'opération s'est déroulée devant de dizaines de badauds.

On ne sait pas encore comme il a pu s’échapper pour se retrouver en si fâcheuse posture. Mais l’animal semblait tétanisé par le froid et peut-être la peur, a encore dit le pompier pour qui l’essentiel est que l'âne est sain et sauf.

/ATS