Les premières neiges provoquent des perturbations en Suisse

Les premières chutes de neige provoquent jeudi des perturbations sur les routes de Suisse. Le réseau ferroviaire a également été touché à cause d'aiguillages temporairement bloqués par la neige et le froid. A Berne et Zurich, les bus sont à l'arrêt.

Dans la région d'Yverdon (VD), un problème sur la ligne de contact suite aux intempéries a provoqué des suppressions de trains et des retards, a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole des CFF. Dans la Broye (FR) et sur la ligne du pied du Jura également, le trafic ferroviaire était perturbé.

Dans l'ensemble du pays, les usagers des CFF doivent compter avec des retards pouvant aller jusqu'à une heure et des suppressions de trains par endroits, selon le porte-parole. La situation devrait se stabiliser en cours de soirée, a-t-il encore indiqué.

A Berne, les paquets de neige tombés dans l'après-midi ont surpris les habitants et de nombreuses rues sont bloquées. Un camion s'est retrouvé en travers de la route aux alentours de la gare, a constaté Keystone-ATS. Comme à Zurich, les bus de la capitale sont à l'arrêt.

Les automobilistes ont aussi dû faire preuve de patience et rouler au pas sur de nombreux axes du réseau routier, notamment aux alentours d'Yverdon, de Fribourg et en Valais.

/ATS