Les quatre blessés dans un quartier d'Au (SG) victimes d'un crime

Les quatre blessés âgés de 57 à 87 ans, trouvés jeudi après-midi dans un quartier d'habitations à Au (SG), ont été victimes d'un crime violent. La police st-galloise a arrêté un homme âgé de 51 ans. Il s'agit d'un Serbe non domicilié en Suisse.

La police a pu mettre la main sur le suspect non loin du lieu des agressions, dans le cadre des recherches lancées après les faits. 'Les clarifications effectuées depuis ont renforcé les importants soupçons qu'il soit impliqué dans ce crime violent', écrit la police cantonale st-galloise.

L'alerte a été donnée peu après 14h00 par un voisin qui avait trouvé un homme de 73 ans blessé chez lui. Sur les lieux, la patrouille de police a trouvé trois autres personnes blessées: une autre habitante de l'immeuble âgée de 57 ans et deux femmes âgées de 65 et 87 ans, en visite sur place. Les blessures des deux retraitées étaient si graves qu'elles ont dû être héliportées à l'hôpital. Les deux locataires blessés ont été hospitalisés en ambulance.

Tous les blessés sont de nationalité suisse. La nature de leurs blessures n'a pas été révélée pour des raisons liées à l'enquête. Seule certitude, elles n'ont pas été commises avec une arme à feu. L'enquête en cours doit permettre d'établir les motifs et les circonstances du crime ainsi que l'implication exacte du suspect et l'existence ou non de complices.

/ATS