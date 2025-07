Les recours empêchent souvent la construction de logements

Les oppositions et les recours sont le plus souvent responsables des retards dans les projets de construction de logements. Telle est la conclusion d'une étude des offices fédéraux du développement territorial et du logement.

Les oppositions et les recours sont un obstacle majeur à la réalisation de projets de construction de logements pour 60% des personnes interrogées dans une étude, ont annoncé mardi les deux offices fédéraux. Les prescriptions en matière d'aménagement du territoire sont citées comme obstacle majeur par 37% des personnes. Une enquête externe a questionné 440 personnes impliquées dans la construction de logements.

Les sondés se disent surtout préoccupés par les oppositions et les recours abusifs. Ils servent à bloquer ou à retarder des projets de construction, voire à exercer de la pression ou même du chantage sur les maîtres d'ouvrage.

Selon l'étude, il existe un large consensus sur le fait que les processus de planification et d'autorisation pourraient être menés plus rapidement.

/ATS