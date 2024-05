Les résultats du 3 mars indépendants de l'argent dépensé

Les opposants à l'initiative sur la 13e rente AVS ont dépensé plus d'argent que les partisans en vue du scrutin du 3 mars. Or le texte a été accepté. Même scénario pour l'initiative sur les rentes: le camp du 'oui' a investi dix fois plus de moyens, mais sans succès.

Les chiffres des décomptes finaux sont supérieurs à ceux budgétisés et publiés 30 jours avant le scrutin, a indiqué vendredi le Contrôle fédéral des finances (CDF) dans un communiqué. Le total de 8,28 millions de francs représente une hausse de 36% par rapport aux budgets annoncés de 6,1 millions.

L'alliance contre la 13e rente AVS a dépensé le plus, avec près de 4 millions de francs. Economiesuisse a été le donateur le plus important. De leur côté, les partisans à la 13e rente AVS ont investi près de 3 millions de francs.

Quant à l'initiative sur les rentes des Jeunes PLR, le comité de soutien a investi 1,2 million de francs. Economiesuisse a de nouveau financé la plus grosse part. Les syndicats USS et Unia, opposés au texte, ont mis ensemble un total de 115'886 francs.

