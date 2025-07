Les sauveteurs valaisans dégagent deux cordées par mauvais temps

L'organisation cantonale valaisanne des secours et Air Zermatt sont intervenus samedi dans des conditions météo défavorables pour dégager deux cordées bloquées dans la vallée de Saas. Des opérations d'envergure ont été nécessaires.

Peu après 18h00 samedi, les sauveteurs se sont rendus auprès d'une cordée de quatre personnes bloquée sur l'arête sud du Lagginhorn, ont annoncé dimanche l'organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) et Air Zermatt. En raison d'une tempête de neige et du brouillard, un sauvetage par hélicoptère était impossible.

Selon Air Zermatt, la coordination des secours a enjoint aux alpinistes de monter au sommet et d'entamer la descente par la voie normale. Dans les conditions qui prévalaient, cette solution était plus facile que de descendre par l'arête sud, techniquement plus difficile.

Sauvetage de nuit

Malgré la tempête, les chutes de neige et un épais brouillard, un hélicoptère a déposé deux spécialistes du sauvetage à une altitude de 3200 mètres. Ceux-ci ont entamé l'ascension par des températures glaciales. Des vols supplémentaires en hélicoptère ont amené sur place quatre autres sauveteurs avec du matériel supplémentaire.

Ceux-ci sont également montés en direction du sommet, atteignant leurs limites, souligne Air Zermatt. Peu avant le sommet, les secouristes ont envisagé d'interrompre leur opération. Finalement, vers 21h00, ils ont rencontré les quatre alpinistes de la cordée à une altitude de plus de 4000 mètres.

Tous sont alors descendus en direction de la cabane du Weissmies pendant quatre heures, de nuit et sous la neige. Un hélicoptère a transporté deux des alpinistes à l'hôpital de Viège. Comme la météo s'est à nouveau dégradée, Air Zermatt n'a pu ramener les deux autres alpinistes et les secouristes dans la vallée qu'à l'aube, lorsque le temps s'est amélioré.

Egarés au Weissmies

Avant cette opération, les sauveteurs valaisans ont dû gérer un premier appel d'urgence dans l'après-midi, ont-ils communiqué: une cordée de deux personnes s'était égarée dans le mauvais temps lors de la descente du Weissmies et n'a pas pu continuer.

Air Zermatt a déposé deux spécialistes de l'OCVS à 3200 mètres d'altitude. Ils ont récupéré les alpinistes au cours d'une opération de plusieurs heures et les ont finalement remis à un équipage d'hélicoptère.

