Les substituts de viande: pas toujours optimal pour la santé

Les substituts de viande sont meilleurs pour l'environnement et présentent aussi des avantages pour la santé. Cependant, ils ne fournissent pas tous les nutriments de la viande, ce qui peut entraîner des carences en vitamines essentielles pour le développement.

C'est ce qui ressort d'une étude de TA-Swiss, l'observatoire des évolutions technologiques, publiée mardi. Ces dernières années, de plus en plus de substituts à la viande et au lait sont apparus sur le marché, promettant de rendre l'alimentation plus durable et plus saine. Les experts ont examiné si les produits proposés tenaient leurs promesses.

Concernant les aspects environnementaux, la production des substituts de viande obtient de meilleurs résultats que la production de viande. Le bilan est plus mitigé pour les alternatives végétales au lait. Les boissons au soja obtiennent de meilleurs résultats. En revanche, les drinks aux amandes demandent plus d'eau.

Pour la santé, le bilan est nuancé. Les succédanés permettent de réduire sa consommation de viande, un point positif pour la santé.

/ATS