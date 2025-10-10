Loi sur l'assainissement des finances de l'Etat acceptée à Fribourg

Fribourg concrétise son programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE) qui vise à ...
Loi sur l'assainissement des finances de l'Etat acceptée à Fribourg

Loi sur l'assainissement des finances de l'Etat acceptée à Fribourg

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Fribourg concrétise son programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE) qui vise à améliorer les comptes de 405 millions de francs sur trois ans. La minorité de gauche du Grand Conseil, qui envisage un référendum, a essayé en vain de corriger le projet.

La loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE) a été acceptée par 57 voix contre 35 et 4 abstentions, après quatre jours de débats animés entre la droite et la gauche. La majorité bourgeoise a suivi, dans les grandes lignes, le PAFE concocté par le Conseil d'Etat et rejeté presque tous les amendements de la minorité.

Lors du débat d'entrée en matière, mardi, droite et gauche se sont accordés sur la nécessité d'agir, confirmant le constat du grand argentier cantonal Jean-Pierre Siggen, mais pas sur la méthode. Pour la première, Fribourg présente un problème de charges qui croissent trop vite. Pour la seconde, les choix du PAFE ne sont pas les bons.

La gauche a dénoncé les coupes de prestations dans la santé et la formation ainsi que de salaires de la fonction publique.

/ATS
 

Actualités suivantes

La journée internationale du coming out se tient samedi

La journée internationale du coming out se tient samedi

Suisse    Actualisé le 10.10.2025 - 11:31

Service citoyen pas la bonne solution pour maintenir les effectifs

Service citoyen pas la bonne solution pour maintenir les effectifs

Suisse    Actualisé le 10.10.2025 - 08:31

Alerte pour une potentielle fuite de gaz nocifs à Flums SG

Alerte pour une potentielle fuite de gaz nocifs à Flums SG

Suisse    Actualisé le 10.10.2025 - 03:13

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 09.10.2025 - 21:24

Articles les plus lus

Quatre F-35A seront assemblés en Suisse

Quatre F-35A seront assemblés en Suisse

Suisse    Actualisé le 09.10.2025 - 11:01

Transports 2045: sept projets très prioritaires en Suisse romande

Transports 2045: sept projets très prioritaires en Suisse romande

Suisse    Actualisé le 09.10.2025 - 13:09

Martigny: un dealer risque 5 ans de prison pour trafic de drogue

Martigny: un dealer risque 5 ans de prison pour trafic de drogue

Suisse    Actualisé le 09.10.2025 - 16:57

VD: plus de 90 députés masculins auditionnés au Ministère public

VD: plus de 90 députés masculins auditionnés au Ministère public

Suisse    Actualisé le 09.10.2025 - 18:31