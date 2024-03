Loi sur les épidémies: les vieux clivages ont la vie dure

'Discrimination' des personnes non vaccinées et 'soumission' à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ou renforcement bienvenu des compétences: les arguments des opposants et des partisans d'une révision partielle de la loi sur les épidémies divergent fortement.

Les cantons estiment quant à eux que la compétence pour les mesures en cas de situation particulière doit en principe rester de leur ressort. De leur point de vue, la Confédération doit toutefois assumer une direction stratégique globale en cas de situation particulière, a indiqué la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé dans un communiqué publié à la fin de la procédure de consultation.

Pendant la pandémie de Covid-19, la coordination entre la Confédération et les cantons a été critiquée. Le Conseil fédéral veut maintenant y remédier en adaptant la loi sur les épidémies. Cette révision prévoit d'étendre un peu les pouvoirs fédéraux.

/ATS