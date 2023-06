Lucerne: des agents de sécurité grièvement blessés à l'arme blanche

Deux agents de sécurité d'un fast-food lucernois ont été grièvement blessés par un client dans une altercation tôt dimanche. Présentant des blessures à l'arme blanche et des coupures, ils ont dû être opérés d'urgence. L'auteur présumé a été arrêté.

Les faits se sont produits peu après minuit à la Zentralstrasse, près de la gare de Lucerne, a indiqué dimanche la police cantonale. L'auteur présumé des faits a pris la fuite, mais a été interpellé en début de matinée dans un appartement de la ville, ajoute la police cantonale. Il s'agit d'un Américain de 47 ans domicilié en Suisse.

Les deux agents de sécurité, âgés de 33 et 40 ans, sont originaires du Kosovo. On ignore les causes exactes de l'incident. La police a lancé un appel à témoins. La Zentralstrasse a été bouclée durant deux heures et demie suite à cet incident.

C'était ce week-end la fête de la ville à Lucerne. En deux jours, les organisateurs ont compté près de 70'000 participants. Selon les autorités, les festivités se sont déroulées généralement dans un esprit pacifique, même si les forces de l'ordre ont dû intervenir pour de menues disputes. En tout, 41 personnes ont été contrôlées et trois hommes ont été expulsés du périmètre, a précisé la police dimanche.

