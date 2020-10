Lucerne ferme restos, bars et clubs à 23h - Le masque en voiture

Masque obligatoire dans les entreprises et en voiture, suppression des visites dans les hôpitaux et les EMS, fermeture des restaurants et des clubs à 23h00: le gouvernement lucernois serre la vis face à la hausse de cas de Covid-19. Il ferme aussi les bordels.

Les nouvelles mesures cantonales de protection contre le coronavirus entrent en vigueur samedi, indique vendredi l'exécutif lucernois. Dans le communiqué diffusé par le Conseil d'Etat, le ministre de la santé Guido Graf (PDC) invoque la situation épidémiologique 'dramatique'.

Dans les entreprises, seules les personnes qui se trouvent seules dans un espace clos ou à une distance d'au moins 1,5 mètre d'une autre personne peuvent enlever leur masque. L'obligation de porter le masque dans les véhicules est, elle, valable pour les personnes ne circulant pas seules à bord.

Dans le domaine de la restauration, bars, clubs et restaurants sont désormais logés à la même enseigne en terres lucernoises. Tous doivent fermer à 23h00. Les services érotiques et sexuels doivent même rester fermés. Enfin, patients d'hôpitaux et personnes âgées dans les EMS ne pourront plus recevoir de visites.

/ATS