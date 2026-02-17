Lucerne vibre au rythme du « Monstercorso » de son carnaval

Plus de 80 groupes musicaux et chars ont défilé mardi soir dans les rues de Lucerne en clôture ...
Lucerne vibre au rythme du « Monstercorso » de son carnaval

Lucerne vibre au rythme du

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Plus de 80 groupes musicaux et chars ont défilé mardi soir dans les rues de Lucerne en clôture des six jours du carnaval. Quelque 30'000 personnes ont assisté au traditionnel 'Monstercorso', a indiqué la police cantonale lucernoise.

Vêtus de costumes colorés et coiffés des masques traditionnels, appelés 'Grende', les groupes de guggenmusik ont interprété des tubes connus avec cuivres et percussions. Les thèmes abordés par les chars allaient de la mythologie grecque à la farce politique locale autour du nouveau théâtre de Lucerne.

Le défilé a débuté à 19h30 à la poste centrale, a traversé le pont du lac, puis la vieille ville. Il s'est dispersé après 22h00. Aucun incident notable n'est venu le perturber, a précisé la police.

La pluie a souvent été de la partie au cours du carnaval lucernois 2026, ce qui a eu impact sur la fréquentation. Ainsi, le nombre de spectateurs au 'Monstercorso' a baissé d'un tiers par rapport à l'année dernière et le défilé de la corporation Wey a attiré lundi 45'000 personnes contre 70'000 en 2025.

La prochaine édition du carnaval de Lucerne est prévue le 4 février 2027.

/ATS
 

Actualités suivantes

Amateur de hors piste indemne après une avalanche à Davos (GR)

Amateur de hors piste indemne après une avalanche à Davos (GR)

Suisse    Actualisé le 17.02.2026 - 17:37

Non à l'initiative sur la neutralité en commission du National

Non à l'initiative sur la neutralité en commission du National

Suisse    Actualisé le 17.02.2026 - 16:51

Drame de Crans-Montana: victimes soignées à l'étranger rapatriées

Drame de Crans-Montana: victimes soignées à l'étranger rapatriées

Suisse    Actualisé le 17.02.2026 - 14:49

Grisons: la neige prive plus de 1300 personnes d'électricité

Grisons: la neige prive plus de 1300 personnes d'électricité

Suisse    Actualisé le 17.02.2026 - 12:13

Articles les plus lus

45'000 personnes au carnaval de Lucerne pour le cortège du lundi

45'000 personnes au carnaval de Lucerne pour le cortège du lundi

Suisse    Actualisé le 16.02.2026 - 17:51

Iran: Cassis salue les efforts du facilitateur omanais

Iran: Cassis salue les efforts du facilitateur omanais

Suisse    Actualisé le 16.02.2026 - 20:09

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 16.02.2026 - 21:37

Début des pourparlers indirects entre Etats-Unis et Iran à Genève

Début des pourparlers indirects entre Etats-Unis et Iran à Genève

Suisse    Actualisé le 17.02.2026 - 15:53