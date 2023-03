Ludesco: début du plus grand festival des jeux de Suisse

La 14e édition de Ludesco, le plus grand festival dédié aux jeux et aux expériences ludiques de Suisse, débute vendredi à 13h00 à La Chaux-de-Fonds (NE). Au total, 55 heures de jeux sans interruption seront proposées aux festivaliers jusqu'à dimanche à 20h00.

Après deux éditions restreintes en raison de la crise sanitaire, Ludesco revient à ses dates traditionnelles et offre un format géant. La manifestation, qui avait accueilli plus de 10'000 participants en 2019, compte retrouver son public. Les visiteurs viennent de toute la Suisse, y compris alémanique, et de France voisine également.

Plus de 1400 jeux de la collection du festival seront proposés au public. La manifestation transformera les alentours de la Maison du Peuple et du Club 44 en un “village ludique”, ont indiqué les organisateurs. La rue de la Serre accueillera deux tentes dédiées à des jeux grand format et à un espace de restauration.

D’autres animations seront également hébergées par des institutions et commerces alentour. Ludesco proposera aussi des décrochages à travers des lieux emblématiques de la ville pour faire découvrir les aspects les plus inattendus de la Métropole horlogère.

Depuis ses débuts, le festival fait tous les efforts pour être le plus inclusif possible, ont précisé les organisateurs. Il propose notamment une collection de jeux accessibles pour personnes aveugles ou malvoyantes. Un tournoi de Quarto, où tout le monde aura les yeux bandés, aura d'ailleurs lieu.

Le vendredi après-midi sera intergénérationnel. Un espace famille, avec environ 500 jeux pour toutes les catégories d'âge, accueillera les joueurs.

Intérêt des professionnels

Une partie de loup-garou géante, des escape games éphémères, des conférences autour du monde ludique seront au rendez-vous. Outre les amateurs, le festival s’est imposé comme une manifestation incontournable auprès des professionnels de la branche, ont ajouté les organisateurs.

De nombreux créateurs de jeu se rendent dans les Montagnes neuchâteloises à la rencontre de leur public. Comme chaque année, de multiples prototypes seront à découvrir en exclusivité. Les joueurs auront l'opportunité de peut-être tester un futur best-seller encore en phase de rodage. La cérémonie de remise du Swiss Gamers Award (le prix suisse du jeu favori des joueurs) aura lieu samedi à 19h30.

