Lumières éteintes pour le climat samedi à 20h30

Une vingtaine de localités de Suisse s'associent samedi soir à l'initiative 'Earth Hour' qui consiste à éteindre toutes les lumières pendant une heure à 20h30. Il s'agit de 'donner un signal clair en faveur de la protection de notre Terre', indique le WWF.

Cette action est lancée à l'échelle mondiale. Pendant cette 'heure de la terre', des monuments célèbres comme l'Empire State Building à New York ou le Taj Mahal en Inde resteront plongés dans l'obscurité. La Russie ne participera toutefois pas à cette opération, accusant le WWF d'être un 'agent de l'étranger'.

En Suisse, le Jet d'eau de Genève, la tour des sorciers à Sion et d'autres monuments de Fribourg, Sierre, Delémont, Montreux, Vevey ou Yverdon, notamment, s'associeront à l'opération. St-Gall va plus loin, en organisant un week-end complet sur le thème d’Earth Hour, avec notamment une promenade sur le thème de la biodiversité.

'Le fait qu'autant de villes et de personnes participent à Earth Hour montre à quel point le public tient à protéger la nature', se félicite le directeur général du WWF Suisse Thomas Vellacott, cité dans un communiqué. 'Avec Earth Hour, nous signalons aux décideurs et décideuses de Suisse et du monde entier qu'il est grand temps de reconnaître les conclusions du GIEC et d'agir en conséquence.'

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a publié lundi son 6e rapport de synthèse qui 'montre clairement l'urgence de la situation: nous devons agir sans plus attendre pour combattre la crise climatique et arrêter la perte de biodiversité', rappelle le WWF, qui appelle à voter oui à la loi sur le climat soumise en votation le 18 juin prochain.

