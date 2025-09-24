Manifestation contre l'assainissement des finances à Fribourg

Quelque 3000 personnes ont manifesté mercredi soir à Fribourg pour protester contre le Programme ...
Manifestation contre l'assainissement des finances à Fribourg

Manifestation contre l'assainissement des finances à Fribourg

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Quelque 3000 personnes ont manifesté mercredi soir à Fribourg pour protester contre le Programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE). Ce dernier, finalisé tout récemment, doit déployer ses effets entre 2026 et 2028, avec 405 millions de francs d'économies.

Les protestataires ont délivré, après la manifestation du 4 juin qui avait réuni 2500 personnes, des revendications autour de la thématique 'Non aux coupes salariales et budgétaires'. Ou d'autres banderoles: 'PAFE=Mort du service public', 'Sauve l'HFR, un jour il te sauvera' et 'Du personnel sacrifié, des services publics menacés'.

Après les prises de parole sur la place Georges-Python, le cortège s'est élancé en direction de l'Hôtel de Ville, la place abritant également dans l'Hôtel cantonal le siège du Grand Conseil, qui devra se saisir du dossier en octobre. Il est ensuite revenu au point de départ, avant la fin du rassemblement.

'L'objectif, c'est de faire pression sur le Conseil d'Etat et le Grand Conseil', a expliqué à Keystone-ATS Gaétan Zurkinden, secrétaire régional SSP.

/ATS
 

