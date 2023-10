Manifestation de soutien aux Palestiniens à Zurich

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi après-midi à Zurich pour plaider en faveur d'une 'Palestine libre'. La ville avait autorisé cette manifestation.

Les organisateurs avaient appelé à n'apporter que des drapeaux palestiniens. Les déclarations antisémites étaient strictement interdites, précisait l'appel.

Dès 13h30, il n'y avait ainsi que des petits et grands drapeaux palestiniens et des keffieh - l'écharpe à carreaux noirs - sur l'Helvetiaplatz, près de la maison du Peuple à Zurich, a constaté un journaliste de l'agence Keystone-ATS sur place.

Des manifestations en faveur de la cause palestinienne sont également prévues ce samedi à Berne, Bâle et Genève. La semaine dernière, les villes de Suisse alémanique avaient pour la plupart interdit les manifestations, notamment celles liées au conflit actuel entre Israël et le mouvement du Hamas dans la bande de Gaza.

