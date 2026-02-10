Manque de contrôles des normes incendie: l'Etat du Valais réagit

Pour l'actuel chargé de sécurité de Crans-Montana, le manque de contrôles effectués au bar ...
Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Pour l'actuel chargé de sécurité de Crans-Montana, le manque de contrôles effectués au bar 'Le Constellation' s'explique notamment par un changement de système informatique. L'Etat du Valais a donné sa version des faits mardi, évoquant une 'compétence communale'.

Pour le responsable de la commune, en poste depuis mai 2024, le problème se situe au niveau d'un changement de système de gestion du suivi des tâches et des délais. Cette situation aurait compliqué sa mission et contribué aux retards dans les contrôles incendie, a-t-il expliqué vendredi devant le Ministère public. Une information de la RTS confirmée à Keystone-ATS par une source proche du dossier.

Le logiciel utilisé de 2009 à 2022 'a été développé pour les corps de sapeurs-pompiers valaisans', a indiqué l'Etat du Valais à Keystone-ATS. 'Par la suite, plusieurs communes ont utilisé la solution informatique de ce prestataire pour des tâches spécifiques, notamment les contrôles incendie. Il n'appartenait dès lors pas au canton d'intervenir dans ces relations commerciales.'

/ATS
 

