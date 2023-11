Marianne Binder-Keller (AG/Centre) élue au Conseil des Etats

La conseillère nationale centriste argovienne Marianne Binder-Keller a été élue dimanche au Conseil des Etats. Elle a battu le conseiller national Benjamin Giezendanner (UDC) qui défendait le siège laissé vacant par son collègue de parti Hansjörg Knecht.

Marianne Binder-Keller (Le Centre) a obtenu 84'431 voix et Benjamin Giezendanner 79'429. Nancy Holten (sans parti) a récolté 2879 voix et Pius Lischer, de la Communauté d'intérêt santé, 1385. La participation a atteint 38,09 %.

L'UDC perd ainsi son siège aux Etats. Le PS, les Vert-e-s, les Vert'libéraux et le PEV avaient appelé à voter pour la centriste afin que l'Argovie soit aussi représentée par une femme aux Etats et pour faire barrage à l'UDC. Thierry Burkart (PLR) a été élu au 1er tour. Le Centre argovien n'était plus représenté aux Etats depuis 28 ans.

/ATS