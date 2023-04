Marina Carobbio en passe d'entrer au gouvernement tessinois

Avec l'élection de Marina Carobbio au gouvernement tessinois, le PS a pu défendre son siège à l'exécutif. Le camp rose-vert perd toutefois des voix par rapport à 2019. Les quatre conseillers d'Etat sortants ont été réélus sans problème.

Sur l'antenne de la RSI Mme Carobbio s'est dite heureuse de son entrée au gouvernement. Elle a reconnu que le score de l'alliance des listes du PS et des Verts était resté en-deçà de ses attentes, mais que les chiffres devraient être analysés dans les prochains jours.

Les quatre conseillers d'Etat tessinois sortants, Norman Gobbi (Lega), Claudio Zali (Lega), Christian Vitta (PLR) et Raffaele De Rosa (Centre) ont été confirmés dimanche comme conseillers d'Etat. Avec Marina Carobbio, une femme fait à nouveau son entrée à l'exécutif, qui ne comptait que des hommes depuis la démission de Laura Sadis (PLR) en 2015.

Le camp rose-vert en recul

Le Tessin est le dernier canton suisse à élire son gouvernement à la proportionnelle. Selon les chiffres de la Chancellerie d'Etat tessinoise, c'est l'alliance de la Lega et de l'UDC qui a obtenu le plus de voix dimanche (27,63%), suivie par le PLR (22,94%) et le Centre (18,3%). L'alliance du PS et des Verts a recueilli 17,04% des voix.

Celle-ci accuse ainsi un contrecoup de plus de 4%. Le PLR a également perdu des plumes dimanche, avec un recul de 1,68%. La Lega et l'UDC sont pratiquement stables (-0,4%), alors que le Centre a enregistré une hausse minime.

La participation s'est élevée à 55,99%. Le dépouillement concernant le Grand Conseil tessinois n'aura lieu que lundi. Les résultats seront attendus d'ici 17h00.

/ATS