Martigny: Afghan jugé pour avoir frappé son épouse avec une branche

Un ressortissant afghan a comparu lundi devant le Tribunal de Martigny. Il est accusé de tentative ...
Photo: Keystone/Cyril Zingaro

Un ressortissant afghan a comparu lundi devant le Tribunal de Martigny. Il est accusé de tentative d'assassinat sur son épouse, pour lui avoir administré des dizaines de coups avec une branche, en pleine forêt. Il risque 8 ans de prison ferme et 15 ans d'expulsion.

Les faits se sont déroulés le 21 novembre 2022. L'accusé a poussé au sol son épouse d'origine géorgienne. Il a alors saisi une branche de 80 cm qui gisait au sol et l'a battue à l'arrière du crâne, puis sur l'ensemble du corps. La scène a duré près de 10 minutes.

Selon le procureur extraordinaire Alexandre Rosset, le prévenu a battu sa femme avec l'intention de la tuer, agissant avec une absence particulière de scrupules, allant jusqu'à briser son bâton sur son crâne. Il ne s'est pas arrêté de la frapper, malgré l'immobilisation de son épouse ou les hurlements d'une passante. Il n'a été stoppé que lors de l'intervention de deux hommes.

La victime a subi un traumatisme crânien, une atteinte à une vertèbre cervicale et des fractures de l'orbite et du sinus maxillaire gauche.

