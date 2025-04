Martigny: le record du monde de la plus grande raclette est suisse

Le Valais est détenteur d'un nouveau record du monde. En parvenant à regrouper 4893 personnes, dont 361 racleurs, samedi soir à Martigny, les organisateurs de 'The plus grande raclette of the world' ont réussi leur pari.

'C'est un succès phénoménal, un record incroyable et quel engouement du public et des racleurs', savourait, samedi soir, Eddy Baillifard, l'homme qui a eu l'idée de cette tentative de record mondial.

En mars 2024, la première édition de la plus grande 'raclonette' avait attiré 2236 participants à Saint-Etienne (France). Le 22 mars dernier, la deuxième édition a porté cette marque record à 2522 convives.

L’événement visait d'accueillir 4000 amateurs de raclette. L'objectif a été dépassé de plus de 20%. L'ensemble des places avait trouvé preneur, à la mi-février déjà, en à peine 1h20'.

Christian Constantin en racleur

'Nous ne pouvions pas laisser aux Français le record du monde de la plus grande raclette. Mais surtout, nous voulions montrer la raclette en tant que patrimoine culturel et valoriser l'authenticité et l'excellence du fromage valaisan AOP, un emblème de la gastronomie suisse', résume Samuel Bonvin, le directeur de myexpo, organisateur de l’événement.

Pour parvenir à servir les milliers de présents, pas moins de 361 racleurs se sont mobilisés, dont le président du FC Sion, Christian Constantin, et l'ex-skieur de Coupe du monde, William Besse. La principale motivation de tous ces bénévoles aura été de vivre l'événement de l'intérieur et de partager l'une de leurs passions. Tous ont reçu les conseils avisés d'Eddy Baillifard, l'ambassadeur de la raclette du Valais AOP et un diplôme de racleur officiel.

Pas inscrit au Guinness Book

Pour des questions de budget (15'000 francs à avancer) et de timing, les organisateurs n'ont pas convié de représentants du Guinness Book, à valider leur résultat. 'On sait qu'on est les meilleurs et ça nous suffit', a conclu Eddy Baillifard, déjà prêt à revivre l'expérience. 'Je suis convaincu qu'on pourrait doubler le nombre de participants sans problème, mais pour cette première édition, on a voulu être raisonnable et on a bien fait.'

