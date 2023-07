Médias: vol de données confidentielles sur des conseillers fédéraux

Des pirates informatiques ont dérobé des documents confidentiels du Service fédéral de sécurité (SFS) durant leurs attaques contre l'administration fédérale, selon des informations concordantes des médias. Ils les ont publiés sur le DarkNet.

Parmi les données volées auprès de la société bernoise Xplain figure un document de 2018 sur les mesures de sécurité pour les diplomates et les ambassades étrangères, ainsi que les personnes et objets protégés par la Confédération suisse, écrit la NZZ am Sonntag. Les adresses de conseillers fédéraux sont listées, tout comme les résidences de cadres supérieurs sous protection.

Le SonntagsBlick affirme de son côté que les pirates informatiques ont aussi mis la main sur des mandats d'arrêt et d'extradition d'Interpol ainsi que sur des avis de recherche concernant des criminels présumés.

Les autorités n'ont pas réagi. La Confédération a récemment indiqué qu'elle cherche à savoir comment des données des offices fédéraux de la police et des douanes stockées chez Xplain ont pu être dérobées.

/ATS