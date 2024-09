Message FRI 2025-2028: le Conseil des Etats entre en matière

Le Conseil des Etats est tacitement entré en matière jeudi sur le message gouvernemental Formation, recherche et innovation (FRI) pour la période 2025-2028. La coupe de 100 millions dans le domaine des EPF et les taxes des étudiants étrangers des EPF font débat.

Le Conseil fédéral proposait un plafond des dépenses de 29,2 milliards de francs en faveur du domaine FRI pour la période 2025-2028. L'enveloppe globale reste supérieure de 1,3 milliard par rapport à la période 2021-2024, ce qui correspond à une croissance annuelle moyenne de 1,6%.

Mais en raison des finances fédérales tendues, le gouvernement a prévu des coupes. A la session d'été, le National a demandé 152 millions supplémentaires.

La gauche a défendu cette hausse de moyens. 'La matière grise est la seule et unique matière première de notre pays', a déclaré Baptiste Hurni (PS/NE). Les moyens restent importants, mais ne suffisent pas pour maintenir 'l'excellence que nous cherchons à défendre'. Chaque stagnation dans ce domaine se fera ressentir à moyen et long terme, a ajouté Maya Graf (Vert-e-s/BL).

Johanna Gapany (PLR/FR) a aussi plaidé pour 'éviter la rupture et viser la stabilité'. Il ne faut pas faire de gaspillage, mais pas d'économies non plus. 'On ne peut pas en faire plus, mais pas moins non plus.'

Message 'solide et équilibré'

Il faut maintenir la Suisse à la pointe, a estimé le ministre de la formation et de la recherche Guy Parmelin. Mais en raison de la situation financière de la Confédération, le Conseil fédéral a dû prendre des décisions difficiles. Toutefois, le message reste 'solide et équilibré', selon lui.

L'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation est un facteur de succès pour la Suisse, a appuyé Matthias Michel (PLR/ZG) pour la commission compétente. Et de citer l'économie, la société, le marché du travail ou encore le progrès technique. 'Tout le monde en profite au quotidien.'

D'accord avec la version gouvernementale, il a estimé que le message est 'raisonnable, sans grande coupe ni grande augmentation'. La Confédération fait face à des restrictions financières, a rappelé Peter Hegglin (Centre/ZG) pour la commission des finances.

Jakob Stark (UDC/TG) a mentionné le rapport du groupe d'experts financiers publié la semaine passée et qui présente des mesures pour alléger les finances fédérales. Il souhaite davantage de réductions, pour un montant total inférieur de 0,63% par rapport à celui du Conseil fédéral. Le domaine FRI resterait à un excellent niveau et la qualité ne serait pas menacée, a-t-il argué.

Contribution aux EPF et taxes étudiantes

La discussion se poursuit sur l'examen de détail. La réduction de la contribution au domaine des Ecoles polytechniques fédérales (EPF) de 100 millions en 2025 fait débat. Lors de la consultation publique, les principaux concernés, EPF et universités en tête, ont vivement critiqué ces choix, et appelé le Parlement à rectifier le tir.

Les taxes des étudiantes et étudiants étrangers des EPF divisent aussi. Cette catégorie d'étudiants a augmenté, selon M. Hegglin. Et leurs taxes sont modérées pour l'instant en comparaison internationale.

/ATS