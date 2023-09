Mesures de protection de l'enfant et des adultes stables en 2022

Le nombre de cas traités par les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) est resté stable l'an dernier. Au 31 décembre 2022, 149'465 personnes faisaient l'objet de mesures de protection en Suisse, dont un tiers d'enfants, soit 4000 de plus qu'en 2021.

En 2022, 103'330 personnes adultes avaient été soutenues et accompagnées à travers les mesures de protection de l'APEA, écrit mercredi la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA). Il s'agit d'une hausse de 2,7% par rapport à 2021. En tenant compte de la croissance démographique de 0,9%, l'augmentation se limite à 1,8% et correspond ainsi à l'évolution stable à long terme d'une moyenne de +2%.

Les mesures lourdes sont en recul. La plus sévère d'entre elles, la curatelle de portée générale ne représentait plus que 13% de toutes les mesures prises pour protéger des adultes, contre un tiers dix ans plus tôt.

