Meurtre de Morges (VD): le jour du réquisitoire et des plaidoiries

Le Ministère public de la Confédération va présenter ce matin ses réquisitions dans le procès du double national turco-suisse accusé de l'assassinat d'un Portugais en septembre 2020 à Morges. Les avocats des parties civiles et de la défense auront ensuite la parole.

En ce troisième jour d'audience devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone, le procureur de la Confédération Yves Nicolet annoncera quelle sanction il demande contre l'accusé. Celui-ci répond principalement de meurtre et tentative de meurtre, d'assassinat, de lésions corporelles simples et graves, de tentatives d'incendie et d'explosion.

L'homme qui a revendiqué ses actes au nom de la cause islamique est également accusé de violation de la loi interdisant les groupes 'Al-Qaïda' et 'Etat islamique'. Après les auditions de témoins mardi, il n'est pas exclu que ce dernier grief soit abandonné.

L'audience se poursuivra avec les plaidoiries des parties plaignantes - ami de la victime et famille - et celle de la défense assurée par Me Nadia Calabria. Le verdict sera rendu le 10 janvier 2023.

