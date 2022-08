Mia et Noah en tête pour les nouveaux-nés, Müller pour les noms

Mia et Noah ont à nouveau été les prénoms les plus populaires en Suisse en 2021. Ils sont suivis d'Emma et Elena pour les filles, de Liam et Matteo chez les garçons. Parmi les patronymes, le nom de Müller tient la corde, indique mardi l'OFS.

Chez les filles, Mia avait déjà occupé la première place en 2013, 2015, 2016, 2019 et 2020. Chez les garçons, Noah a déjà été en tête en 2020, ainsi qu'en 2010, en 2011, et de 2013 à 2017.

Les prénoms Vera chez les filles et Zayn chez les garçons sont ceux qui ont suivi la plus forte progression en nombre de rangs, précise l'Office fédéral de la statistique (OFS). Ils en ont gagné respectivement 131 et 242 entre 2020 et 2021.

Pendant la même période, les prénoms Matilda et Lionel ont accusé la chute la plus vertigineuse, perdant respectivement 82 et 62 rangs. Enfin, Amira et Emilio font leur entrée dans les cent premiers prénoms attribués aux nouveau-nés.

Les prénoms les plus populaires diffèrent selon la région linguistique. En Suisse romande, Gabriel devance Noah et Liam chez les garçons, alors que chez les filles Emma arrive en tête devant Alice et Olivia. En Suisse alémanique, Noah et Mia occupent la première place, tandis qu'en Suisse italienne, ce sont Leonardo et Sofia.

Différences selon les générations

Au sein de la population résidante permanente de Suisse, Daniel et Maria étaient les prénoms les plus courants en 2021. Si l’on considère les prénoms choisis chaque année, les préférences apparaissent au fil du temps.

Ainsi, parmi les personnes nées en 1961, Peter est le plus fréquent chez les hommes et Maria chez les femmes. En 1981, Daniel et Sandra arrivaient en tête tandis que Luca et Laura remportaient la palme en 2001.

Patronymes: une foule de Müller

L’OFS donne par ailleurs pour la première fois des informations sur les noms de famille de la population. Dans cette catégorie, Müller tient la corde. Au total 53'686 personnes portent ce nom en Suisse. Il arrive en tête devant Meier et Schmid - respectivement 33'054 et 30'534 personnes.

Les Müller ne représentent toutefois que 0,6% de la population totale (8,7 millions), souligne l'OFS. Il faut dire que la variété des patronymes est énorme en Suisse. L’office en a ainsi dénombré plus d’un demi-million, les graphies différentes d’un même nom étant considérées séparément.

Müller est aussi le patronyme le plus fréquent en Suisse alémanique (49'602 personnes). En Suisse romande, c’est da Silva qui revient le plus souvent (10'220 personnes). C’est le cas de Bernasconi (2322 personnes) en Suisse italienne et de Derungs dans la région romanche (240 personnes).

/ATS