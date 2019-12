Mise en place d'une surveillance renforcée du registre électoral

La Ville de Moutier (BE) renforcera la surveillance du registre électoral pour éviter toute contestation lors de la répétition du scrutin sur son appartenance cantonale. Pour le moment, elle n'a pas encore accordé un accès électronique du registre au canton de Berne.

'A partir du 1er janvier, une procédure administrative renforcée sera mise en place', a annoncé lundi à Moutier Valentin Zuber, président de la délégation du Conseil municipal aux affaires jurassiennes. Les autorités prévôtoises veulent ainsi éviter d'éventuels soupçons sur des domiciliations fictives.

La surveillance du registre sera contrôlée 'politiquement' par deux membres de l'exécutif, un autonomiste et un antiséparatiste. Ces conseillers municipaux seront avertis de tous les changements et de toutes les mutations du registre. Ils auront aussi la compétence de convoquer des personnes pour des entretiens de vérification.

Cette nouvelle procédure permet un contrôle renforcé des nouveaux arrivants jusqu'au vote, de vérifier des cas litigieux soulevés par le Tribunal administratif bernois, ainsi que de contrôler de potentiels cas litigieux qui seraient arrivés entre le 18 juin 2017 et le 1er janvier 2020.

Le Conseil municipal prévôtois souhaite que l'Office fédéral de la justice (OFJ) puisse accompagner la commune dans cette procédure. Cette demande sera traitée à la prochaine Conférence tripartite qui réunit la Confédération ainsi que les gouvernements bernois et jurassien.

Pas encore d'accès électronique

Dans un souci de transparence, le Conseil municipal est prêt à accorder à la Chancellerie bernoise un accès continu au registre des électeurs. 'Mais la demande du Conseil-exécutif doit encore être plus finement analysée sous l'angle de la protection des données et de l'autonomie communale', a expliqué Valentin Zuber.

Le conseiller municipal a indiqué que le calendrier chargé de la fin de l'année n'avait pas permis de régler les aspects juridiques et techniques de cette demande. En attendant, la municipalité va transmettre à la Chancellerie bernoise une copie de sauvegarde, en version papier, du registre des électeurs.

Une rencontre prévue le 29 janvier entre le Conseil municipal et le Conseil-exécutif doit permettre de formaliser une décision et une pratique. L'objectif est de renforcer la confiance entre les parties et la sécurité du vote à venir.

Juin 2020

'La répétition du scrutin du 18 juin 2017 devrait se tenir en juin 2020', a répété Valentin Zuber. 'Nous avons établi un calendrier et il n'y a pas d'écueils qui paraissent insurmontables pour juin 2020'. L'élu autonomiste a rappelé que la commune de Moutier restait compétente pour organiser la nouvelle votation et pour en fixer la date.

/ATS