Modèle réduit du Chocolat Express des TPF en service au Bouveret

Les Transports publics fribourgeois (TPF) roulent désormais aussi en Valais sur les rails du Swiss Vapeur Parc. Une version en modèle réduit du train Chocolat Express, qui circule entre la chocolaterie Cailler à Broc (FR) et Berne, a été inaugurée au Bouveret (VS).

'Cette année, les TPF fêtent leurs 25 ans. Pour marquer le coup, nous avons passé la commande au Swiss Vapeur Parc d’une version miniature du Chocolat Express. Nous sommes convaincus qu’il plaira aux petits comme aux plus grands', s'est réjoui vendredi Serge Collaud, le directeur général des TPF.

'Pour nous, ce train miniature est également une occasion d’inciter les visiteurs du Swiss Vapeur Parc à vivre l’expérience du Chocolat Express entre Berne et Broc Chocolaterie', a ajouté Serge Collaud, cité dans un communiqué. Le projet a été concrétisé en l'espace d'un an et demi environ, depuis l'automne 2023.

A l'échelle 1:6

Ayant déjà conçu des modèles de trains pour différentes compagnies ferroviaires, Simon Heim, directeur technique du Swiss Vapeur Parc, a pu évidemment s'appuyer sur une certaine expérience, ont relevé les TPF. Une échelle de 1:6 a ainsi été choisie, permettant même aux adultes de s'asseoir confortablement à bord.

Le projet allie innovation technologique, précision artisanale et passion pour la modélisation ferroviaire, ont détaillé les partenaires. 'Le résultat est un modèle totalement fonctionnel, fidèle à l'original, qui deviendra une attraction unique pour les visiteurs', précise le communiqué.

Le train original se compose de deux rames, chacune avec une automotrice, qui peuvent fonctionner indépendamment, mais circulent le plus souvent en double traction. Une configuration que Swiss Vapeur Parc a décidé de reproduire dans le modèle réduit.

1500 heures de travail

Avec le Chocolat Express, le Swiss Vapeur Parc dispose désormais de 16 trains, qui sillonnent un réseau de plus de 3 kilomètres de voies, sur une parcelle de plus de 21'000 mètres carrés. Le modèle réduit du train des TPF mesure 24 mètres.

Le convoi peut embarquer 26 passagers et un conducteur. 'C’est le plus gros projet que le Swiss Vapeur Parc a mené à ce jour', a noté son président Yves Marclay, cité samedi dans La Liberté. Il a impliqué 1500 heures de travail, dont 300 pour les plans élaborés avec un logiciel 3D.

Au printemps 2024, plus de 400 plaques d’acier découpées ont été livrées aux spécialistes du parc, qui ont assuré la plus grande partie du travail. Le Swiss Vapeur Parc a ouvert en 1989. Il attire plus de 160'000 visiteurs par année, avec un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 4 millions de francs.

