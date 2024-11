Moins d'attaques de loups mais plus d'autorisations de tirs

Toujours plus de loups sont visés par une décision de tir alors que le nombre d'animaux de rente tués continue à baisser en 2024, s'inquiète une alliance d'associations écologistes. Elle exige que la régulation des effectifs soit menée avec modération.

'En comparaison avec l’an dernier, les attaques de troupeaux ont encore diminué, et ceci pour la troisième année consécutive', constatent mercredi BirdLife, le Groupe Loup Suisse (GLS), Pro Natura et le WWF dans un communiqué commun. Même si le nombre de loups a augmenté, la Confédération et certains cantons 'mènent une politique déconnectée de la réalité'.

Dans le détail, les attaques d'Ysengrin ont augmenté uniquement dans le canton de Vaud. Elles ont diminué en Valais et dans les Grisons. 'Cette tendance à la baisse était déjà une réalité à l’été 2023, donc avant le début des tirs préventifs ordonnés sans retenue', déplore les quatre associations.

/ATS