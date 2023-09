Mort de la plus vieille lionne du zoo de Bâle

La plus vieille lionne du zoo de Bâle est morte. L'institution a dû euthanasier Uma, âgée de 21 ans, en raison de l'aggravation de son état de santé. Le félin a eu trois petits dans sa vie, issus de deux portées. Ils se trouvent dans d'autres zoos européens.

Née dans le nord-ouest de l'Afrique du sud, Uma avait perdu sa condition physique et son énergie au printemps 2020, à l'âge de 18 ans, indique mardi le zoo de Bâle. Elle s'en était ensuite bien remise et se trouvait récemment encore en bonne santé. Il y a une semaine toutefois, son état de santé s'est aggravé si sérieusement que les vétérinaires du zoo ont décidé de l'euthanasier.

Le quartier des lions du zoo de Bâle n'est désormais composé plus que des deux femelles Nyoma et Nikisha, âgées de 6 ans. Les recherches d'un nouveau mâle expérimenté sont en cours depuis un certain temps déjà.

/ATS