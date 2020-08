Naissance de deux varis au zoo de Bâle

Deux varis sont nés au zoo de Bâle. Dans leur milieu naturel à Madagascar, ces lémuriens sont menacés d'extinction en raison de la déforestation et de la chasse.

Les deux jeunes sont nés le 28 mai, a indiqué mercredi le zoo de Bâle. Ils s'appellent Rado (bijou en malgache) et Rahona (nuage). La mère est Balana, 15 ans et le père Belt, 14 ans. Les deux adultes sont arrivés à Bâle l'année dernière en provenance de France.

Les deux petits commencent à explorer leur enclos et les visiteurs du zoo peuvent les voir de plus en plus souvent. Comme dans la nature, les varis du zoo de Bâle marquent leur territoire en criant et en aboyant très fort.

En danger critique d'extinction

Les varis figurent sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). L'espèce est 'en danger critique d'extinction'.

Leur habitat naturel, la forêt tropicale humide de l'est de Madagascar, est brûlé et déboisé pour l'agriculture et l'exploitation minière. Les varis sont aussi chassés pour leur chair. Au cours des vingt dernières années, la population de varis a diminué de 80%, souligne le zoo de Bâle.

/ATS