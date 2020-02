Naissance inattendue d'un bébé orang-outan au zoo de Zurich

Les orangs-outans du zoo de Zurich ont vécu récemment une naissance surprise. Moins de deux ans après avoir accouché d'une fille, la femelle Cahaya a mis au monde sa petite soeur, Utu. Normalement, l'intervalle entre deux naissances est de trois ans au moins.

Durant la période l'allaitement, soit environ trois ans en principe chez les orangs-outans, une mère n'est pas censée produire des ovules. Elle ne devrait donc pas être fertile. Cahaya est toutefois l'exception qui confirme la règle: elle tombée enceinte un an et huit mois après la dernière naissance. Elle a accouché deux fois en deux ans et demi.

L'heureux événement est survenu le 4 février dernier, indique mercredi le zoo de Zurich. Cette naissance constitue toutefois un réel défi et double la charge pour la maman: comme tout bébé orang-outan, Utu s'agrippe en permanence au dos de sa mère alors que sa soeur Riang, âgée de moins de 3 ans, ne peut rester sans surveillance et boit toujours le lait maternel.

Le programme de préservation de l'espèce recommandait jusqu'à présent de n'administrer la pilule contraceptive qu'au bout de deux ans et demi après la dernière naissance. Au vu de la vie sexuelle apparemment intense des orangs-outans du zoo de Zurich, cette règle devra probablement être révisée, précise l'institution. On ignore pour l'instant quel mâle est le père d'Utu.

/ATS