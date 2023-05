National: les Vert'libéraux neuchâtelois présentent trois listes

Les Vert'libéraux (PVL) neuchâtelois présentent trois listes au Conseil national pour tenter d'obtenir un siège le 22 octobre. Outre la liste principale et celle des jeunes, le parti va en proposer une nommée 'Entrepreneurs vert'libéraux', une première cantonale.

Le parti va aussi proposer une liste au Conseil des Etats avec Jennifer Hirter, âgée de 47 ans, de Milvignes et Brigitte Leitenberg de La Chaux-de-Fonds, âgée de 64 ans. Les deux députées seront également candidates pour le National. Au total, le PVL propose douze candidats pour les élections du 22 octobre, a-t-il indiqué vendredi.

Les trois listes du PVL au National seront sous-apparentées entre elles et apparentées au Centre, avec lequel il forme déjà un groupe au Grand Conseil. La liste 'Entrepreneurs' comporte des chefs d'entreprise qui 's'engagent pour une autre manière de concevoir l'économie, axée sur la résilience et la responsabilité sociale', selon le communiqué. Le plus en vue est le transfuge du PLR Sébastien Marti, patron de trois pharmacies.

