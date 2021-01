Nendaz (VS): un décès et un blessé après une avalanche

Une coulée de neige a enseveli deux personnes samedi vers midi à Nendaz. Le guide, un Valaisan âgé de 56 ans, est décédé tandis que son client, un Vaudois âgé de 60 ans, a été blessé. Ses jours ne sont pas en danger.

Le guide, domicilié dans le Valais central, est décédé à l’hôpital de Sion, a indiqué la police valaisanne dans un communiqué samedi en début de soirée. Le Ministère public a ouvert une enquête.

Vers 12h20, trois skieurs accompagnés d’un guide évoluaient en milieu hors-piste dans le secteur de Chassoure sur la commune de Nendaz. A un moment donné, pour des raisons que l’enquête devra déterminer, le guide et un de ses clients ont été emportés par une avalanche qui s’est déclenchée à une altitude de 2700 mètres.

D’autres skieurs, témoins de l’évènement, ont immédiatement appelé les secours. Localisées et dégagées de la masse neigeuse, les deux victimes ont été héliportées à l’hôpital de Sion.

Trois hélicoptères et trois conducteurs de chiens d’avalanche ont été impliqués dans le sauvetage. L’avalanche qui s’est produite était particulièrement grande avec une longueur de plus de 900 mètres et d’une largeur de 300 mètres.

La police cantonale rappelle encore une fois la situation extrêmement critique sur le front des avalanches et selon l’Institut de l’étude de la neige et des avalanches SLF, la composition du manteau neigeux est cette année particulièrement exceptionnelle. Le danger est invisible ainsi chaque chute de neige ou déplacement neigeux par le vent fait perdurer voire augmenter le risque d’avalanche.

/ATS