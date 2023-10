Neuchâtel: les Vert-e-s pourraient perdre leur siège aux Etats

Après résultats dans 20 communes sur 27, le PLR, le PS et les Vert-e-s sont au coude à coude pour obtenir un siège au Conseil des Etats dans le canton de Neuchâtel. La Verte Céline Vara pourrait perdre son fauteuil.

Le PLR obtient 21,89% des suffrages, le PS 21,87% et les Vert-e-s 21,40%. Comme l'élection se joue à la proportionnelle, les électeurs donnent leur voix d'abord à un parti.

La sortante Céline Vara obtient 5851 suffrages et arrive en 3e position, contre 6315 pour le conseiller national socialiste Baptiste Hurni et 6550 pour le sortant PLR Philippe Bauer. A la proportionnelle, le colistier a de l'importance pour obtenir un siège. Le conseiller national vert Fabien Fivaz arrive 4e avec 4584 suffrages.

Le PLR n'est pas à l'abri non plus d'une mauvaise surprise car il manque les résultats de la commune de Neuchâtel, qui vote plus traditionnellement à gauche.

/ATS