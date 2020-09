Nexpo lance la prochaine phase de son projet

Nexpo, le projet d'Expo nationale des dix plus grandes villes suisses, a lancé samedi à Berne sa prochaine étape. Les premiers résultats d'une enquête d'opinion ont par ailleurs été dévoilés.

Des représentants de 17 villes se sont réunis samedi à Berne pour lancer cette phase de 'consolidation', qui débutera en octobre, indique samedi Nexpo dans un communiqué. Cette phase se concentrera sur la participation de la population et sur le processus politique.

Lors d'un point de presse, la maire de Zurich Corine Mauch, le maire de Berne Alec von Graffenried et le maire de Genève Sami Kanaan ont ainsi expliqué que le développement d'une plateforme de projet participative sera la pierre angulaire de Nexpo durant la prochaine phase du projet.

Dans toute la Suisse, des idées portant sur les thèmes de l'innovation, de la participation et de l'espace de vie seront proposées par la population, discutées et mises en oeuvre. Nexpo poursuit ainsi l'objectif d'identifier de 'nouveaux symboles de l'univers helvétique', de les rendre 'tangibles' et de les désigner comme points culminants en 2028, date envisagée pour l'exposition.

Future candidature

Outre le développement des contenus, la phase de 'consolidation' est également placée sous le signe d'une future candidature auprès de la Confédération. Le Conseil fédéral devrait décider au cours des deux prochaines années s'il soutient Nexpo en tant que prochaine exposition nationale. Dans ce but, l'association souhaite se doter d'une direction bicéphale, artistique et commerciale.

Samedi, des informations ont par ailleurs été fournies sur les premiers projets Nexpo, tels que l'initiative de la ville de Bâle 'Smart Inter-City', ou le projet Vallée Archipel, du bureau d'architecture mijong, basé à Sion et Zurich. Ce dernier a pour but de développer un 'nouveau récit collectif' grâce au concours des 144 communes situées le long des 160 kilomètres de la vallée du Rhône.

Enquête d'opinion

Lancée le 1er août dernier, l'enquête d'opinion Nexplorer suscite un intérêt 'réjouissant', avec plus de 2500 personnes ayant participé au cours des premières semaines. Des premières tendances se dessinent. Au cours de cette année de pandémie, les Suisses souhaitent ainsi avant tout sécurité et stabilité (65%), mais aussi justice et solidarité (55%) pour leur pays.

A partir des réponses données à la cinquantaine de questions posées, les participants se voient attribuer leur propre croix suisse, dont les quatre bras relient les pôles 'ici', 'là-bas', 'moi' et 'nous'. Cette croix individualisée représente donc une sorte de boussole des valeurs quotidiennes de chacun.

L'évaluation montre notamment que le sens commun du 'nous' ne disparaît pas entre la génération la plus âgée et la plus jeune, mais qu'il se transforme: pour les aînés, la fidélité aux valeurs et le sens de la communauté sont particulièrement importants, tandis que pour les jeunes, la valeur de l'égalité prime.

Plus de similitudes que des divergences

Les personnes sondées habitant la campagne sont plus enracinées dans le 'ici', alors que les citadins sont davantage orientés vers le 'là-bas'. Il existe par ailleurs un contraste saisissant entre les sexes: le lien avec la nature est plus fort chez les femmes sondées que chez les hommes.

Les croix suisses de tous les groupes étudiés ont toutefois dans l'ensemble beaucoup plus de similitudes que de divergences. 'Cela montre que, malgré toutes les différences, il existe une convergence des regards sur la Suisse et ses valeurs'.

D'autres projets

Le projet de nouvelle exposition nationale réunit les dix plus grandes villes de Suisse, soit Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Saint-Gall, Winterthour et Zurich. D'autres villes ont rejoint le projet comme membres passifs, dont Fribourg, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Au moins deux autres projets d'Exposition nationale sont en préparation. Svizra27 regroupe les cinq cantons du nord-ouest de la Suisse, dont le Jura. Le projet X-27 regroupe d'anciens collaborateurs d'Expo.02 qui souhaitent organiser une exposition dans le Parc de l'innovation de Zurich, à l'aéroport de Dübendorf.

/ATS