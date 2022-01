Nez Rouge: près de 1200 transports pour une édition 2021 symbolique

Les bénévoles de Nez Rouge ont effectué 1175 transports durant les fêtes de fin d'année pour une édition 2021 réduite en raison de la pandémie de Covid-19. Ils ont raccompagné 2435 personnes chez elles.

Par rapport à une année 'sans crise sanitaire', ces chiffres correspondent à 27% des transports effectués et des personnes ramenées dans les régions concernées, indique l'organisation dans un communiqué publié samedi. Le nombre de bénévoles atteint, lui, 1261, soit 41% de la moyenne des années 'normales'.

L'opération avait été totalement annulée l'an dernier. Cette année, elle n'a eu lieu que dans six sections sur 22 (Valais, Fribourg, Lausanne, Est vaudois, Nord vaudois et Zurich). Malgré 'un contexte sanitaire compliqué', cette édition a permis de 'conserver avec bonheur l'aspect symbolique de ses jeunes années, il y a plus de 30 ans', se félicitent les organisateurs.

C'est pendant le réveillon de la St-Sylvestre que l'organisation a été le plus sollicitée. Durant cette nuit, 360 transports ont permis de ramener à bon port 810 personnes, soit près d'un tiers du total.

/ATS