Nidwald: un jeune de 18 ans grièvement blessé dans une avalanche

Un randonneur de 18 ans a été emporté par une avalanche samedi alors qu'il descendait le Pilate ...
Nidwald: un jeune de 18 ans grièvement blessé dans une avalanche

Nidwald: un jeune de 18 ans grièvement blessé dans une avalanche

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Un randonneur de 18 ans a été emporté par une avalanche samedi alors qu'il descendait le Pilate, dans le canton de Nidwald. Il a été grièvement blessé. Les secours ont retrouvé la victime à l'aide d'un chien d'avalanche.

L'accident s'est produit peu avant 15 heures dans un 'passage délicat' de la descente, a indiqué la police cantonale de Nidwald dans un communiqué dimanche. La victime faisait partie d'un groupe de cinq personnes, qui s'était formé peu avant pour effectuer la descente ensemble.

La victime, grièvement blessée et ensevelie sous la neige, a été héliportée vers un hôpital.

/ATS
 

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