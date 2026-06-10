Nina Fehr Düsel (UDC/ZH) reste docteur en droit malgré des plagiats

La conseillère nationale Nina Fehr Düsel (UDC/ZH) a commis un plagiat dans la rédaction de ...
Nina Fehr Düsel (UDC/ZH) reste docteur en droit malgré des plagiats

Nina Fehr Düsel (UDC/ZH) reste docteur en droit malgré des plagiats

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

La conseillère nationale Nina Fehr Düsel (UDC/ZH) a commis un plagiat dans la rédaction de son travail de doctorat de droit. L'Université de Zurich le révèle mercredi après avoir analysé le cas. La haute école ne la destitue pas de son titre pour autant.

Selon l'expertise menée par l'alma mater zurichoise, la thèse de Nina Fehr Düsel présente 44 passages ne respectant pas les règles de la bonne pratique scientifique, notamment en omettant de désigner des citations comme telles. Dans 17 autres passages, il s'agit de clairement de plagiats: la doctorante y a copié des contenus provenant d'autres ouvrages, indique l'Université de Zurich.

Cette faute n'est pas à banaliser, estime l'expertise. Il ne s'agit pas simplement d'erreurs d'inattention, mais de plusieurs reprises illicites et partiellement considérables, selon elle.

La responsabilité de Nina Fehr Düsel est qualifiée de 'moyennement lourde' dans cette affaire, d'après l'expertise. Malgré cela, sa thèse de doctorat constitue, dans l'ensemble, un travail digne de la promotion de docteur en droit. L'Université renonce donc à retirer ce titre à la politicienne.

Nina Fehr Düsel a été promue docteur en droit en 2017. Une plainte anonyme, déposée en 2023, est à l'origine de l'expertise pour plagiat. Cette année-là, la fille de l'ancien conseiller national Hans Fehr a été élue à la Chambre du peuple. Sur son site en ligne, cette dernière écrivait alors: 'Ma thèse n'est pas un plagiat, mais un travail scientifique que j'ai accompli durant six ans, parallèlement à mon activité professionnelle.'

/ATS
 

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