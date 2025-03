Nombre d'actes antisémites « sans précédent » en Suisse alémanique

En raison principalement des guerres au Proche-Orient, de nombreux actes antisémites ont été signalés l'an dernier en Suisse alémanique et au Tessin. Par rapport à 'l'avant-7 octobre', leur fréquence a atteint des niveaux sans précédent, en ligne et dans le monde réel.

La Fondation contre le racisme et l'antisémitisme (GRA) et la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) ont enregistré l'an dernier 221 incidents antisémites en Suisse alémanique, italienne et rhéto-romane, écrivent-elles dans un rapport publié mardi. La Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD) publiera les chiffres pour la Suisse romande le 25 mars.

Alors qu'il n'y avait pratiquement pas eu d'agressions physiques contre des personnes de confession juive avant 2023, onze ont été dénombrées l'an dernier, dont une tentative d'homicide à Zurich et une tentative d'incendie contre une synagogue.

/ATS