Nombreux dégâts dus aux orages, surtout en Suisse alémanique

Dans la nuit de mardi à mercredi, l'orage a causé des dégâts, surtout en Suisse alémanique, et a tenu la police et les pompiers en haleine. Sur le lac de Zurich, un bateau à moteur a chaviré. La Suisse romande a été moins touchée qu'attendu.

Un bateau à moteur a été renversé par les vents dans le port de Stäfa (ZH), les pompiers ont dû ériger un barrage flottant pour retenir l'huile de moteur. En tout, la police cantonale zurichoise a reçu plus de 100 appels en lien avec l'orage. A Schönenberg et à Flach, des tuiles ont été arrachées des toits.

Des routes ont été bloquées par des arbres et branches tombés ou des objets arrachés, a indiqué la police cantonale zurichoise mercredi matin. Dans plusieurs localités, des voitures ont été endommagées.

Pas de blessés

En Thurgovie, la centrale d'appels d'urgence cantonale a reçu 80 déclarations de dommages durant la nuit. Aucun blessé n'a cependant été signalé outre-Sarine. A trois reprises, des campeurs ont dû être pris en charge par les pompiers.

Sur le lac de Zoug, un bateau s'est également trouvé en difficulté sous l'orage non loin du port en soirée. Il s'est rempli d'eau et a coulé. Son pilote a néanmoins pu rejoindre la rive à la nage, a indiqué la police cantonale. L'embarcation devrait être repêchée dans la journée.

Dans le canton de Zoug, les pompiers et la police sont intervenus à 47 reprises, notamment pour des arbres arrachés, des barrières, des panneaux de signalisation et du matériel de chantier envolés. A Steinhausen, un trampoline s'est retrouvé sur la route. L'autoroute A14 a dû être temporairement fermée entre Walterswil et Baar en raison de la chute d'un arbre.

La Suisse romande plutôt épargnée

Dans le canton de Vaud, la foudre s'est abattue sur deux maisons à Epalignes et Blonay. Les habitations ont été fortement endommagées et leurs occupants ont dû être relogés. Personne n'a toutefois été blessé. L'orage a occasionné une centaine d'interventions de la police et des pompiers vaudois, principalement pour évacuer des branches d'arbres cassées et du mobilier qui s'était envolé. Des inondations ont également été signalées.

Une femme a été grièvement blessée mardi soir vers 20h00 par la foudre à Villars-sur-Glâne (FR), a indiqué la police cantonale fribourgeoise. Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital.

En Valais, par contre, la police cantonale n'a pas signalé de dégâts ou d'inondations. A Neuchâtel, la police et les pompiers ne sont pas intervenus en lien avec les orages.

/ATS