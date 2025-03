Nouveau design et plus de fonctions pour l'application « White Risk »

L’application 'White Risk', qui est un outil conçu pour aider à planifier les randonnées à ski et les sorties hors des pistes, a été remaniée. Désormais, elle possède un nouveau design et propose plus de fonctions, ainsi que des contenus de formation.

L’application 'White Risk' développée par l’Institut pour l’étude de la neige et des avanlanches (SLF) de l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), a été entièrement renouvelée pour la deuxième moitié de la saison hivernale, a indiqué le SFL mardi dans un communiqué.

Celle-ci vise à accompagner tous les passionnés de montagne, qu'ils soient en hors-piste, à pied, en raquettes ou en skis de randonnée. Le SLF a fait savoir que l’application est 'tout-en-un' pour les sorties. Elle permet de se renseigner sur les conditions météorologiques, nivologiques et avalancheuses.

'Désormais plus accessible, l’application est plus facile à manipuler', a expliqué le développeur de logiciels, Julian Fisch, cité dans le communiqué.

Création et gestion des itinéraires simplifiées

Une des nouveautés majeures est la simplification de la création et de la gestion des itinéraires. Les détails des passages clés ont été étudiés afin de mieux faire ressortir les dangers du terrain. En outre, les utilisateurs de l’application ont désormais la possibilité d’ajuster un itinéraire en cours de route et d’obtenir des informations détaillées sur le profil d’altitude, ainsi que sur la durée estimée de l’alternative.

L’application intègre également des contenus d’apprentissage, avec des formations en ligne destinées à renforcer la sécurité des utilisateurs en montagne. Bien que cette fonctionnalité soit encore en phase de test, elle est déjà accessible à tous les utilisateurs de l’application.

/ATS