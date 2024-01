Nouveaux records de température pour janvier à 1000 mètres et plus

Il n'a jamais fait aussi chaud en altitude en de nombreux endroits en janvier. Plus de 16 degrés ont été mesurés mercredi selon MétéoSuisse. Le thermomètre est ainsi monté à 16,4 degrés à 990 mètres à Piotta au Tessin et 15,4 degrés à 1197 mètres à Disentis (GR).

A Piotta, le record de janvier 2015 a ainsi été dépassé de 0,8 degré et à Disentis, celui de 2011 de 1,2 degré, a indiqué mercredi l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse).

A Zermatt (VS), à 1638 mètres d'altitude, on a mesuré 13,4 degrés, soit 2,2 degrés de plus que le dernier record de janvier 2002. A Samedan (GR) à 1709 mètres, 11,1 degrés ont été relevés contre 10,9 degrés en janvier 2002.

Selon le service météorologique Meteonews, c'est à Giswil, commune obwaldienne située à 485 mètres d'altitude, qu'il a fait le plus doux, avec un foehn du sud-ouest, soit 17,8 degrés. Selon ce même service, 16,7 degrés ont été mesurés à Lucerne à 16h00 et 15 degrés à Berne-Belpmoos.

