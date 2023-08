Nuit des Perséides : des villes romandes éteignent leur éclairage

Dans la nuit de samedi à dimanche, du 12 au 13 août, la pluie annuelle de météores des Perséides apparaîtra dans le ciel. En Suisse romande, près de 500 villes et communes ont été appelées à éteindre leur éclairage public.

On pourra voir jusqu'à 100 étoiles filantes par heure entre 22h00 et 04h00, selon Meteonews. Après un nombre record en 2018, le flux de météores devrait être plus faible, cette année encore.

Les meilleurs points d'observation se situent loin des grandes villes, sur les collines et les montagnes. Comme un anticyclone avec un ciel clair est prévu pour le week-end, la visibilité des étoiles filantes devrait être bonne.

Les Perséides sont un flux de météores qui atteint son apogée chaque année en août : la Terre, en orbite autour du soleil, plonge dans un nuage de débris laissés par la comète 109P/Swift-Tuttle lors de son voyage dans l'espace.

Larmes de Laurent

Dans le langage populaire, les Perséides sont également appelées 'larmes de Laurent', car elles se produisent aux alentours du 10 août, jour de la fête du saint Laurent de Rome.

Plusieurs villes en Suisse romande vont éteindre une partie de leur éclairage public pour permettre à la population de mieux voir les étoiles filantes. Pour cette 5e édition, près de 500 communes ont été invitées à tourner l'interrupteur : un grand nombre d'entre elles ont répondu à l'appel totalement ou partiellement.

Par exemple, des communes participent à l'opération aux quatre coins du canton de Vaud. En ville de Lausanne, Ouchy et Sauvabelin, deux zones sans trafic automobile seront plongées dans l'obscurité.

Sur le site projet-perseides.org, une carte interactive permet notamment à chacun de s'informer si sa commune propose une action particulière pour cette nuit spéciale.

Fondé à Orbe (VD) en 2019, le Projet Perséides est une association à but non lucratif dont le but est d’éteindre, chaque année, dans toute l’Europe, l’éclairage artificiel dans la nuit du 12 au 13 août. En Suisse alémanique, l'organisation Dark-Sky, d'origine américaine, a créé une antenne : elle s’occupe du problème de la pollution lumineuse en Suisse.

https://projet-perseides.org/edition-2023/

/ATS