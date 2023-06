OMS: Tedros salue le soutien « important » de son « bon ami » Berset

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus salue le soutien 'très important' d'Alain Berset à son institution. Il espère pouvoir travailler avec lui 'dans un autre rôle'.

'Nous nous connaissons depuis longtemps' et 'c'est mon bon ami', a affirmé mercredi M. Tedros à la presse à Genève. Les deux ont collaboré alors que le directeur général était encore ministre de la santé éthiopien.

Ce lien s'est toutefois étendu depuis 2017 et son arrivée à la tête de l'organisation, et les deux hommes sont proches. Plusieurs initiatives communes ont été lancées, notamment en réponse à la pandémie. 'Son soutien a été très important' pour leur succès, insiste M. Tedros.

La Suisse a notamment offert d'accueillir un système mondial pour le stockage, le partage et l'analyse d'agents pathogènes pour que ceux-ci puissent être acheminés facilement pour la recherche ou le séquençage dans des laboratoires de différents pays. Etablie en 2021, cette initiative 'fonctionne extrêmement bien' mais elle reste pour le moment 'à une très basse échelle', a admis le chef du programme d'urgence à l'OMS Michael Ryan.

L'organisation en parlera plus largement 'dans les prochains mois' aux Etats membres. L'objectif est de garantir un acheminement de matériel entre pays dans l'urgence.

Plus largement, le directeur général affirme que l'OMS a augmenté son dispositif durant les cinq dernières années beaucoup plus que 'dans les décennies précédentes'. L'aide de M. Berset a été considérable, selon lui. M. Tedros mentionne aussi les efforts de la Suisse et d'Oman pour un plan d'action sur la santé et la paix.

Et de saluer l'investissement d'Alain Berset à la fois comme ministre de la santé et comme président de la Confédération. Sans en dire davantage, le directeur général laisse entendre qu'il le verrait bien utiliser son expérience sur la santé et d'autres questions pour continuer à collaborer avec l'OMS. 'Je me réjouis de travailler avec lui dans un autre rôle', a-t-il aussi dit.

/ATS